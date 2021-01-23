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Центр хронических болезней откроется в медкластере в Сколкове
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Центр хронических болезней откроется в медкластере в Сколкове

Никита Абрамов

Город
Россия, Москва, Диск-гольф-парк СколковоКарта всех событий

Центр хронических болезней израильской клиники «Хадасса» появится на территории Международного медицинского кластера в Сколкове. Об этом в субботу, 23 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Это важное направление в медицине. Мы совместно с коллегами из блока здравоохранения, совместно с зарубежными коллегами и федеральными органами власти реализуем этот очень интересный большой проект, — приводятся слова заммэра на официальном сайте мэра Москвы.

Данный центр планируется открыть в 2023 году.

Отмечается, что клиника «Хадасса» является первым участником проекта Международного медицинского кластера. На данный момент пациентов принимает диагностический корпус. В 2021 году откроется терапевтический корпус, специализирующийся на лечении онкологических заболеваний.

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онкологическая клиниканаука«Сколково»
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