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Клиника «Хадасса Москва» в Сколкове прекратила переговоры с Pfizer о вакцине от коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Клиника «Хадасса Москва» в Сколкове прекратила переговоры с Pfizer о вакцине от коронавируса

Анастасия Колоскова

Здоровье

Израильская клиника «Хадасса Москва» (Hadassah), являющаяся участником Международного медицинского кластера в Сколкове, остановила переговоры с Pfizer о приобретении вакцины против коронавируса. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе клиники.

Ранее Росздравнадзор заявил, что в России нельзя использовать не зарегистрированные на ее территории вакцины от коронавируса, к которым относится и вакцина американской фармкомпании Pfizer. Последнюю до недавнего времени предлагала своим пациентам клиника Hadassah.

В пресс-службе медучреждения уточнили, что оно планирует предложить своим пациентам российскую вакцину «Спутник V».

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