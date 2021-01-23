МВД: Каждому факту провокационных действий на незаконных акциях дадут правовую оценку

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

МВД России предупредило граждан о том, что каждый факт провокационных действий в отношении правоохранительных органов получит соответствующую оценку. Об этом в субботу, 23 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку, — говорится в сообщении на сайте «МВД-Медиа».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал циничными попытки привлечь несовершеннолетних к участию в незаконных акциях. Он призвал родителей защитить детей от провокаций, чтобы они оставались в безопасности.

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