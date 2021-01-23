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Дептранс: Наземный транспорт работает на Тверской улице без изменений
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Дептранс: Наземный транспорт работает на Тверской улице без изменений

Анастасия Колоскова

Город

Движение автомобилей по Тверской улице осуществляется в штатном режиме. Наземный транспорт работает без изменений. Об этом в субботу, 23 января, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, уточняется, что станция столичного метро «Проспект Мира» работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что станции столичного метрополитена «Пушкинская», «Тверская» и «Чеховская» открыты для пассажиров и работают в штатном режиме. Ведомство уточнило, что некоторые выходы на центральных станциях могут временно закрыть, если этого потребует полиция.

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