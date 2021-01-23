Кабмин расширил программу льготного кредитования предприятий ОПК

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Дочерние компании оборонно-промышленных предприятий, выпускающие высокотехнологичную продукцию гражданского и двойного назначения, смогут получать кредиты по сниженной ставке на выпуск. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Программу льготного кредитования будут осуществлять корпорация развития «ВЭБ.РФ» и ряд российских банков. До этого займами по сниженным ставкам могли воспользоваться только материнские компании.

— При обращении в «ВЭБ.РФ» минимальный размер займа составит 0,5 миллиарда рублей, ставка — от 5 процента годовых. На такие условия могут рассчитывать компании, планирующие проекты с бюджетом от 1 миллиарда рублей. При этом другие банки могут устанавливать собственные условия кредитования, — уточняется в постановлении, опубликованном на сайте правительства России.

Данный проект позволит компаниям иметь долгосрочное финансирование для достижения цели ОПК по диверсификации производства.

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