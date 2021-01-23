Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин в ТиНАО

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин на празднике в ТиНАО. Об этом в субботу, 23 января, сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Юлия Иванова.

— Благодаря совместной работе следователей и сотрудников столичного уголовного розыска задержан подозреваемый 1989 года рождения. В настоящее время с ним проводится ряд следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, — цитирует Иванову агентство городских новостей «Москва».

Иванова добавила, что 22 января во время праздничного мероприятия на территории ТиНАО между участниками праздника случился конфликт, в ходе которого подозреваемый застрелил двух мужчин. Пострадавшие скончались на месте.

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