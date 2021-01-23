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Ирина Алферова рассказала, почему у них с Александром Абдуловым не было детей
Ирина Алферова была замужем за Александром Абдуловым 17 лет / Фото: «Сегодня Вечером» Первый канал

Ирина Алферова рассказала, почему у них с Александром Абдуловым не было детей

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Ирина Алферова рассказала, почему она так и не родила ребенка Александру Абдулову, за которым была замужем 17 лет. Звездная пара считалась одной из самых красивых в стране. Актер воспитывал дочь Алферовой Ксению от другого брака и считал девочку родной, но всю жизнь мечтал о появлении на свет малыша.

В эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1» ведущий спросил у актрисы, почему у них с Абдуловым не получилось родить ребенка.

— Этот вопрос нужно задавать Богу и самому Александру Абдулову, которого больше нет с нами. Так распорядилась жизнь, — коротко ответила артистка.

Алферова отметила, что артист был замечательным отцом для ее дочери, но для нее не смог стать идеальным мужем. Однажды он просто ушел из семьи без каких-либо объяснений.

Сейчас артистка уже более 30 лет счастлива в браке с актером Сергеем Мартыновым. Она воспитала двоих его детей.

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Александр АбдуловдетиИрина Алферова
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