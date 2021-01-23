Столичные власти призвали москвичей избегать поездок в центр города

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, Цветной бульвар Карта всех событий

Столичные власти рекомендовали москвичам избегать поездок в районы Цветного бульвара и Садового кольца. Об этом в субботу, 23 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что в этих районах участники несанкционированных акций продолжают перекрывать движение, что мешает работе наземного транспорта и движению личных автомобилей.

Ранее МВД России предупредило граждан о том, что каждому факту провокационных действий в отношении правоохранительных органов будет дана соответствующая оценка.

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