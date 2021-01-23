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Астролог рассказал, как пройдет предстоящая неделя для всех знаков зодиака
Фото: pixabay.com

Астролог рассказал, как пройдет предстоящая неделя для всех знаков зодиака

Юлия Ямпольская

Общество

Предстоящая неделя может быть очень напряженной. Такое мнение в субботу, 23 января, выразил астролог Сергей Седашев. По его словам, в этот период многие люди будут часто ссориться и конфликтовать.

Однако для Овнов неделя будет благоприятной. Они начнут чувствовать волну удачи, благополучия и поддержки. Кроме того, это время подходит для начала новых проектов.

У Тельцов, по мнению специалиста, начнется период сильного раздражения, склонности к конфликтам. Зачастую все это будет проявляться в виде особого упрямства.

Для Близнецов будет весьма благоприятный период. Они обретут особую веру в свои силы, хорошее настроение, также их посетят множество идей для практического применения.

Раков ожидает позитивный период активности и настойчивости. Они испытают энергичность, уверенность в себе и желание действовать. Неделя подойдет для того, чтобы разрешить старые проблемы, сдвинуть с места задачи, которые не получалось реализовать.

Для Львов этот период будет очень конфликтным. Возможны прямые столкновения с оппонентами, а также неспособность найти точки соприкосновения или компромисс со своими соратниками или близкими людьми.

Дев ожидает период энергичности, настойчивости и уверенности в своих силах. Возможно, они захотят сделать больше, чем обычно. Кроме того, они смогут взяться за многие дела и успешно добиться результата.

Для Весов это будет период особой уверенности в себе, который принесет ощущение одобрения и поддержки от окружающих, а также большие возможности. Им необходимо воспользоваться этими энергиями, чтобы увеличить круг знакомств и установить связи с ценными и важными людьми.

Для Скорпионов период будет напряженным. Возможно большое раздражение, повышенная агрессия, мысли о мести и ощущение, что их недооценивают или не уважают. Им стоит не придавать этому большое значение и не кормить эти мысли своим вниманием.

Для Стрельцов неделя носит весьма положительный характер. Уверенность в себе, предприимчивость, оптимизм — все это поможет им прожить ее позитивно.

Для Козерогов придет время для активных действий. Им нужно взять быка за рога и настойчиво приступать к реализации всех своих планов.

У Водолеев появится собранность, вера в свои силы и в свою исключительность. Но вместе с тем возможны вспышки раздражения и конфликты с окружающими. Им необходимо избегать ссор с близкими, передает Пятый канал.

Рыбы на следующей неделе будут более энергичны и уверены в себе. Это значит, что им стоит начать активные действия там, где они долго откладывали. Неделя будет для них позитивной.

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