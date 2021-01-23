«Торт принес!»: Решетова рассказала, как годовалый сын поздравил ее с днем рождения

Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Годовалый сын модели Анастасии Решетовой Ратмир впервые поздравил ее с днем рождения. Этим она поделилась с поклонниками на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке девушка запечатлена в черном кожаном плаще, мини-юбке и белой блузке. Малыш предстал в рубашке и брюках с подтяжками. Сын принес маме кусок торта и поздравил ее.

— Торт принес! Первое поздравление от сына, — написала модель.

Подписчики оценили стильный образ Решетовой и наследника Тимати, осыпав их комплиментами.

«Какой мужчина»; «Такой он у вас прикольный, харизма»; «С днем рождения! Сладкий Ратмир Тимурович!», — отметили фолловеры.

Напомним, Анастасия Решетова заявила о расставании с рэпером Тимати. Девушка призналась, что этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но их союз ее не выдержал. По ее словам, она больше не живет с отцом своего ребенка.

Читайте также: Мама Тимати оценила схожесть во внешности ее внука и сына