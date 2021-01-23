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Астрологи рассказали, каким знакам зодиака повезет в феврале
Фото: pixabay.com/Asklepios Wien

Астрологи рассказали, каким знакам зодиака повезет в феврале

Юлия Ямпольская

Общество

Астрологи рассказали, представителям каких знаков зодиака повезет во втором месяце нового года.

Так, по словам экспертов, Тельцы могут ожидать хороших новостей. В феврале они получат то, о чем давно мечтали, причем это будет вполне заслуженно — повышение зарплаты, продвижение по карьерной лестнице, полезные для бизнеса знакомства.

У Раков весь месяц будет на редкость удачным. Они будут продолжать работать на прежнем уровне, но это оценят по достоинству. Их ожидает удача в бизнесе и во всех начинаниях, передает Пятый канал.

Девам в феврале звезды подкинут не просто удачу, а правильных людей на жизненном пути — тех, кто поможет стать успешнее на учебе и работе. Им стоит попробовать что-то новое и не отказываться от него. Ведь может получиться так, что именно это поможет им увеличить доход в ближайшее время.

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