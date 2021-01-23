СК изучит сведения СМИ о нарушении прав жителей нескольких аварийных домов в Балашихе
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе доследственной проверки по факту нарушения прав граждан, о которых рассказали СМИ. Об этом в субботу, 23 января, заявили в пресс-службе СК РФ.
Так, в эфире одного из телеканалов сообщили о коммунальных проблемах жителей аварийных домов в Балашихе. Уточнялось, что несколько домов, которые раньше были общежитиями, на данный момент не стоят на балансе муниципалитета. Кроме того, проживание в них стало небезопасным.
По вышеуказанному факту специалисты инициируют процессуальную проверку.
Читайте также: СК завел дело после гибели саратовского школьника из-за падения льда с крыши