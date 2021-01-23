СК изучит сведения СМИ о нарушении прав жителей нескольких аварийных домов в Балашихе

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе доследственной проверки по факту нарушения прав граждан, о которых рассказали СМИ. Об этом в субботу, 23 января, заявили в пресс-службе СК РФ.

Так, в эфире одного из телеканалов сообщили о коммунальных проблемах жителей аварийных домов в Балашихе. Уточнялось, что несколько домов, которые раньше были общежитиями, на данный момент не стоят на балансе муниципалитета. Кроме того, проживание в них стало небезопасным.

По вышеуказанному факту специалисты инициируют процессуальную проверку.

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