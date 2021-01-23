Вера Брежнева рассказала, почему ушла из группы «ВИА Гра»

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Певица Вера Брежнева рассказала, почему ушла из музыкальной группы «ВИА Гра». По ее словам, в тот период, когда она была участницей коллектива, ее не устраивал график, из-за которого страдало здоровье звезды.

Кроме того, она призналась, что в то время действительно рассматривала вопрос о завершении карьеры.

— Несколько месяцев провела с семьей, отвела дочь в первый класс, поехала в отпуск на месяц, но это оказалось лишь толчком в то будущее, которое вы потом наблюдали, — цитирует исполнительницу «Стархит».

Также она рассказала, что на данный момент после своих концертов она встречается с родными и близкими, а до мероприятия общается только с гримером, менеджером и техническим директором.

— Исключение — когда поволноваться за меня приходит Константин или дети. Сегодня, например, со мной будет Сара, — уточнила Брежнева.

Ранее подписчики певицы оценили красоту ее 11-летней дочери от бизнесмена Михаила Кипермана.

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