Пожар вспыхнул в складском здании на юго-востоке Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, Нижегородский район, Автомобильный проезд, 8 Карта всех событий

В складском помещении в Нижегородском районе Москвы вспыхнул пожар. Об этом рассказал источник в столичных экстренных службах.

Возгорание началось в здании по адресу Автомобильный проезд, дом 8. Огонь охватил площадь около ста квадратных метров.

В здании хранятся газовые баллоны, от высокой температуры они начали взрываться, отметил источник в экстренных службах. Кроме того, имеется угроза перехода огня на соседнее здание.

На месте происшествия работают более 15 пожарных расчетов. Сведения о пострадавших не поступали, сообщает ТАСС.

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