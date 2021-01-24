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Пентагон сообщил Японии о готовности оборонять спорные острова Сенкаку
Фото: Скриншот видео YouTube / TOP TEN

Пентагон сообщил Японии о готовности оборонять спорные острова Сенкаку

Виктория Родимкина

В мире

Глава Пентагона Ллойд Остин во время беседы с министром обороны Японии Нобуо Киши подтвердил готовность Соединенных Штатов Америки оборонять спорные острова Сенкаку, на которые также претендует Китай. Об этом сообщили в американском ведомстве.

Так, американский министр обороны заявил, что пятая статья Договора США и Японии о безопасности касается и острова Сенкаку. Согласно статье, страны будут вместе обороняться от вооруженной угрозы одной из стран.

— США против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море, — уточнили в сообщении.

Также сообщается, что стороны обсудили перебазирование американских сил, которые находятся в Японии, а также ситуацию с Северной Кореей, передает РИА Новости.

Спорт из-за островов Сенкаку, около которых были найдены залежи нефти, ведется между Японией и Китаем с конца 1960-х годов. Япония сохраняет административный контроль над ними с 1972 года.

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