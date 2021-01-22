Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Япония не намерена присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия
Фото: flickr.com/Ubé

Япония не намерена присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия

Юлия Ямпольская

В мире

Япония не намерена присоединяться к договору о запрете ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом в пятницу, 22 января, сообщил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.

По его словам, власти избрали более подходящий путь — продвижение сокращения ядерного оружия.

— У нас нет идеи подписывать этот договор, — цитирует премьер-министра Японии РИА Новости.

Напомним, международная кампания за ликвидацию ядерного оружия осенью 2020 года сообщила, что ДЗЯО ратифицирован 50 странами. Он должен вступить в силу 22 января 2021 года. Согласно документу, запрещается разработка, испытание, хранение, приобретение, транспортировка и использование ядерного оружия.

Россия, США, Великобритания, Франция, Китай в 2018 году заявили, что не будут подписывать договор. Об этом же заявила и Япония — страна не обладает своим ядерным оружием, но зависит от американского «ядерного зонтика».

Читайте также: Подавляющее большинство японцев высказалось против Олимпиады в 2021 году

оружиедоговорЯпония
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Спасти рядового Шамсутдинова

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Страшные тайны нетленного ламы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вот такая собачья жизнь

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Старый порядок при новых заборах: куда движется Америка

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Великая печаль Антона Чехова

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Самое главное — что сказал врач

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Все мнения
О проекте