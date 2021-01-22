Япония не намерена присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия

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Япония не намерена присоединяться к договору о запрете ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом в пятницу, 22 января, сообщил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.

По его словам, власти избрали более подходящий путь — продвижение сокращения ядерного оружия.

— У нас нет идеи подписывать этот договор, — цитирует премьер-министра Японии РИА Новости.

Напомним, международная кампания за ликвидацию ядерного оружия осенью 2020 года сообщила, что ДЗЯО ратифицирован 50 странами. Он должен вступить в силу 22 января 2021 года. Согласно документу, запрещается разработка, испытание, хранение, приобретение, транспортировка и использование ядерного оружия.

Россия, США, Великобритания, Франция, Китай в 2018 году заявили, что не будут подписывать договор. Об этом же заявила и Япония — страна не обладает своим ядерным оружием, но зависит от американского «ядерного зонтика».

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