Медик рассказала о влиянии удаленной работы на здоровье

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Врач-терапевт, гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р. Н. Ходановой Людмила Лапа рассказала, на что следует обратить внимание во время удаленной работы для того, чтобы избежать обострения некоторых заболеваний.

По словам медика, некоторые жалуются, что за время удаленки сильно поправляются, Это, отметила врач, связано с недостатком физических упражнений.

— Те, кто правильнее смотрит на этот вопрос, начинают заниматься физическими упражнениями, если есть соответствующий инвентарь. Они чувствуют себя лучше, — цитирует Людмилу Лапа RT.

Врач отметила, что необходимо правильно организовать рабочее место. При этом работа с ноутбуком в кровати может оказать негативное влияние на здоровье человека: происходит обострение остеохондроза и растяжение мышц.

Медик добавила, что нужно обязательно отдыхать во время удаленной работы. Через каждые полчаса следует встать и походить, выпить воды, чтобы организм работал в нужном ритме, подчеркнула специалист.

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