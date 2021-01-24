Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Принимали снежные ванны»: Гагарина рассказала о насыщенных выходных с дочкой
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Принимали снежные ванны»: Гагарина рассказала о насыщенных выходных с дочкой

Никита Абрамов

Звезды

Певица Полина Гагарина опубликовала снимки, на которых она позирует на прогулке с дочкой Мией. Кадрами отличного дня артистка решила поделиться со своими подписчиками.

— Принимали снежные ванны. Лепили снеговика. Проложили тропинки. В общем, очень плотное расписание, — подписала Гагарина пост в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики с воодушевлением отозвались на фотографии.

«Господи, какие милые и счастливые»; «Готовьте ласты и купальники. Скоро все растает»; «Боже! Какие солнышки», — написали фолловеры.

Читайте также: «Я не из рекламы йогуртов»: Седокова ответила хейтерам, намекнув на образ Гагариной

Полина Гагаринавыходнойснег
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Все мнения
О проекте