«Принимали снежные ванны»: Гагарина рассказала о насыщенных выходных с дочкой

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Певица Полина Гагарина опубликовала снимки, на которых она позирует на прогулке с дочкой Мией. Кадрами отличного дня артистка решила поделиться со своими подписчиками.

— Принимали снежные ванны. Лепили снеговика. Проложили тропинки. В общем, очень плотное расписание, — подписала Гагарина пост в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики с воодушевлением отозвались на фотографии.

«Господи, какие милые и счастливые»; «Готовьте ласты и купальники. Скоро все растает»; «Боже! Какие солнышки», — написали фолловеры.

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