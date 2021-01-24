Москвичам рассказали о традициях ВДНХ в Международный день эскимо

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Международный день эскимо отмечается 24 января. Этот вид мороженого традиционно остается одним из самых популярных для гостей ВДНХ.

Более 80 лет назад выставка была местом, где можно было попробовать знаменитое сливочное мороженое в шоколадной глазури. У павильона «Мороженое» выстраивались очереди в советское время, на сегодняшний день этот десерт на палочке можно купить в одном из 20 специализированных киосков, расположенных на территории ВДНХ.

В Советском Союзе мороженое появилось в середине 1930-х годов по личной инициативе наркома пищевой промышленности СССР Анастаса Микояна, который перенял опыт у американцев.

На месте современного павильона «Табак» был павильон «Главхладпром». Там можно было приобрести знаменитое эскимо, а также заказать пломбир, крем-брюле и сливочное мороженое с разными сиропами.

Эскимо и по сей день остается одним из любимых угощений гостей ВДНХ. В павильонах «Мороженое» и «Лаборатория мороженого» круглый год можно купить фирменное мороженое ВДНХ, в том числе три вида эскимо: «Юбилейное ВДНХ», «Миндально-фисташковое ВДНХ» и «Ванильное ВДНХ», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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