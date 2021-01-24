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Названы наиболее быстро ржавеющие автомобили
Фото: pixabay.com

Названы наиболее быстро ржавеющие автомобили

Никита Абрамов

Общество

Автомобилем с самой низкой антикоррозийной защитой назван «УАЗ-Патриот», причем ржавчину обнаруживали на относительно новых машинах, после 2018 года. Об этом свидетельствуют данные опубликованного журналом «За рулем» рейтинга автомобилей с самой низкой защитой против ржавчины.

Кроме того, автомобиль Lada Granta первого поколения может доставить проблемы водителям быстро появившейся ржавчиной. Слабым элементом в конструкции являются непрокрашенные участки под капотом.

Также за несколько лет на непокрытых грунтовкой местах могут появиться пятна ржавчины у автомобилей Renault Logan и Sandero.

Среди недорогих кроссоверов лидером антирейтинга стал Skoda Yeti, а среди автомобилей средней ценовой категории спустя две–три зимы может появиться ржавчина у Mazda 6.

Помимо этого, указанный список пополнили автомобили Mercedes-Benz классов С, E и S. Отмечается, что проблема коррозии может появиться у моделей, выпущенных в 2000–2005 годах.

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