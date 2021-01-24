Названы самые популярные у россиян подержанные иномарки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Эксперты автомобильного рынка проанализировали показатели продаж в России легковых иномарок с пробегом в 2020 году и составили на основе этих данных рейтинг самых популярных подержанных машин зарубежных брендов.

Первое место в рейтинге занял Ford Focus. В минувшем году в России было реализовано 130,7 тысячи подержанных автомобилей этой марки.

Второе и третье места достались корейским автомобилям Hyundai Solaris и KIA Rio. Показатели продаж составили 117,9 тысячи и 117 тысяч штук соответственно.

В десятку самых востребованных у россиян иномарок с пробегом также вошли Toyota Corolla (105,4 тысячи), Toyota Camry (84,7 тысячи), Renault Logan (81 тысяча), Chevrolet Niva (78,1 тысячи), Volkswagen Polo (71,5 тысячи), Opel Astra (62 тысячи), Skoda Octavia (58,1 тысячи).

В целом в 2020 году на российском рынке было продано 4,1 миллиона легковых иномарок с пробегом. Это на четыре процента превышает показатель 2019 года. В целом доля иномарок на вторичном рынке России за год выросла с 72,8 до 74,6 процента, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Ранее были названы российские регионы, где чаще всего покупают китайские машины.

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