СМИ: Россиянина арестовали в Греции на украденной в Турции яхте

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В Греции портовые власти острова Тинос арестовали 33-летнего россиянина за незаконный въезд в страну на яхте, которая была украдена в Турции. Об этом сообщает издание Proto Thema в воскресенье, 24 января.

Уточняется, что береговая охрана заметила яхту под турецким флагом, севшую на мель на Тиносе. Руководитель портового отделения провел расследование, в рамках которого установил, что яхта была украдена в турецкой Чешме 19 января.

Капитан корабля арестован за незаконное проникновение на территорию Греции. Личность арестованного не раскрывается, но, по данным газеты, им является 33-летний россиянин.

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