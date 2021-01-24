Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Россиянина арестовали в Греции на украденной в Турции яхте
Фото: pixabay.com

СМИ: Россиянина арестовали в Греции на украденной в Турции яхте

Виктория Родимкина

Происшествия

В Греции портовые власти острова Тинос арестовали 33-летнего россиянина за незаконный въезд в страну на яхте, которая была украдена в Турции. Об этом сообщает издание Proto Thema в воскресенье, 24 января.

Уточняется, что береговая охрана заметила яхту под турецким флагом, севшую на мель на Тиносе. Руководитель портового отделения провел расследование, в рамках которого установил, что яхта была украдена в турецкой Чешме 19 января.

Капитан корабля арестован за незаконное проникновение на территорию Греции. Личность арестованного не раскрывается, но, по данным газеты, им является 33-летний россиянин.

Читайте также: Вернувшиеся из Ливии российские моряки рассказали об условиях ареста

ТурцияяхтаГреция
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Все мнения
О проекте