Вернувшиеся из Ливии российские моряки рассказали об условиях ареста

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Освобожденные российские моряки рассказали, в каких условиях их держали в Ливии. Стало известно, что мужчин связывали, они долгое время находились в обездвиженном состоянии.

Накануне руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что четырех россиян освободили из плена в Ливии. По его словам, их отправили на самолете в сторону России, среди них также был гражданин Украины.

Позже сообщалось, что освобожденные прибыли в московский аэропорт Шереметьево.

— Одну ночь мы 12 часов были связаны, обездвижены. Нас заставляли, чтобы мы постоянно находились в одной позе, — цитирует одного из членов экипажа, Виктора Бодрягу, РИА Новости.

Он также добавил, что задержанные до последнего не знали, куда их везут. Мужчина рассказал, что в плену они все провели 10 дней. Капитан задержанной яхты Димитрий Димитриади обратил внимание на следы на запястьях Бодряги и отметил, что это травмы от строительных стяжек, которыми фиксировали руки.

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