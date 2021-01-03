Освобожденные в Ливии россияне прибыли в Шереметьево

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Член Общественной палаты России, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что освобожденные в Ливии трое россиян и один гражданин Украины прибыли в московский аэропорт Шереметьево.

— Русские люди на свободе. В Москве. Два дня нового года — и четыре спасенные жизни. Отличное начало! — написал он в своем Telegram-канале.

До этого общественник говорил, что самолет с освобожденными ожидают в Москве к полуночи.

Ранее глава МИД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммад Сияла заявлял, что российских граждан не похищали в стране. Он утверждал, что те находились в лодке, которая заблудилась и проникла в ливийские воды, в результате чего их арестовали.

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