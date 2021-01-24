Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Опубликовано видео нокаута Конора Макгрегора от Дастина Порье
Фото: twitter.com/ufc

Опубликовано видео нокаута Конора Макгрегора от Дастина Порье

Виктория Родимкина

Спорт

UFC Russia на странице в соцсети Instagram опубликовал видео поражения ирландца Конора Макгрегора нокаутом от американца Дастина Порье.

Ранее стало известно, что Порье выиграл бой у Макгрегора в турнире UFC 257 в Абу-Даби. Поединок завершился победой Порье техническим нокаутом во втором раунде. Впервые в своей карьере 32-летний Макгрегор проиграл нокаутом.

Всего на счету Макгрегора 22 победы при пяти поражениях. Он становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. Дастин Порье выиграл 27 поединков, на его счету шесть поражений.

Читайте также: Нурмагомедов прокомментировал поражение Макгрегора после нокаута

нокаутбоксерский бойКонор Макгрегор
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Все мнения
О проекте