Опубликовано видео нокаута Конора Макгрегора от Дастина Порье

Фото: twitter.com/ufc

UFC Russia на странице в соцсети Instagram опубликовал видео поражения ирландца Конора Макгрегора нокаутом от американца Дастина Порье.

Ранее стало известно, что Порье выиграл бой у Макгрегора в турнире UFC 257 в Абу-Даби. Поединок завершился победой Порье техническим нокаутом во втором раунде. Впервые в своей карьере 32-летний Макгрегор проиграл нокаутом.

Всего на счету Макгрегора 22 победы при пяти поражениях. Он становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. Дастин Порье выиграл 27 поединков, на его счету шесть поражений.

Читайте также: Нурмагомедов прокомментировал поражение Макгрегора после нокаута