Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ученые обнаружили различия в смертности от COVID-19 у представителей разных рас
Фото: pixabay.com

Ученые обнаружили различия в смертности от COVID-19 у представителей разных рас

Никита Абрамов

Наука

Ученые Лондонского университета королевы Марии и фонда Barts Health NHS Trust провели исследование, в результате которого выяснилось, что у представителей разных этнических групп различается течение COVID-19.

Исследование проводилось среди 1737 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Все они были старше 16 лет.

Азиатами были 538 больных (31 процент), также было 340 чернокожих людей (20 процентов), 707 белых пациентов (40 процентов). К 30-му дню исследования скончались 511 пациентов, что составило 29 процентов от общего числа.

Отмечается, что вероятность смерти у пациентов из Азии была в 1,49 раза выше, а у чернокожих — в 1,3 раза выше, чем у пациентов со светлой кожей. Также представители этнических меньшинств имели повышенный риск оказаться на ИВЛ или в отделениях интенсивной терапии, сообщает портал BMJ Open.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Капли вместо укола. Может ли назальная вакцина быть эффективным средством от COVID-19

исследованиекоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Все мнения
О проекте