Ученые обнаружили различия в смертности от COVID-19 у представителей разных рас

Фото: pixabay.com

Ученые Лондонского университета королевы Марии и фонда Barts Health NHS Trust провели исследование, в результате которого выяснилось, что у представителей разных этнических групп различается течение COVID-19.

Исследование проводилось среди 1737 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Все они были старше 16 лет.

Азиатами были 538 больных (31 процент), также было 340 чернокожих людей (20 процентов), 707 белых пациентов (40 процентов). К 30-му дню исследования скончались 511 пациентов, что составило 29 процентов от общего числа.

Отмечается, что вероятность смерти у пациентов из Азии была в 1,49 раза выше, а у чернокожих — в 1,3 раза выше, чем у пациентов со светлой кожей. Также представители этнических меньшинств имели повышенный риск оказаться на ИВЛ или в отделениях интенсивной терапии, сообщает портал BMJ Open.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Капли вместо укола. Может ли назальная вакцина быть эффективным средством от COVID-19