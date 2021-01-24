Кремль: Москва выступает за добрые отношения с Вашингтоном

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Россия традиционно выступает за добрые отношения с Соединенными Штатами Америки, и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, президент РФ Владимир Путин ответит взаимностью. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье, 24 января.

— Россия последовательно и традиционно выступает за добрые отношения. Не на словах, а на деле мы говорим о том, что готовы считать американцев нашими партнерами. Но они не готовы, — сказал представитель Кремля, отметив, «что насильно мил не будешь».

Дмитрий Песков уточнил, что Москва рассчитывает наладить диалог с Вашингтоном, так как это — возможность найти «рациональные зерна», участки, где отношения сторон могут соприкасаться.

Если новая администрация Штатов будет готова к диалогу, Владимир Путин ответит взаимностью, сказал пресс-секретарь президента в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Читайте также: Песков прокомментировал поручение Байдена о расследованиях против России