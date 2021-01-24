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«Просто голодание»: Алла Довлатова рассказала, как ей удается поддерживать вес

«Просто голодание»: Алла Довлатова рассказала, как ей удается поддерживать вес

Никита Абрамов

Звезды

Телеведущая Алла Довлатова рассказала про самый большой вес, который у нее был. Уже не первый год мать четверых детей весит 58 килограммов.

— Когда я была беременна старшей дочерью, мой нормальный вес достигал 52 килограммов, и я добавила еще 20. Соответственно, во мне было 72 килограмма. В свои 52 я вернулась через два месяца, — рассказала звезда.

Довлатова ежедневно занимается спортом, гимнастикой, а также регулярно ходит на йогу. Также она придерживается строгого рациона питания: не употребляет дрожжевой хлеб, белый сахар, заменила сладкое фруктами, а из мяса ест только нежирную индейку и курицу.

Отмечается, что телеведущая — сторонница интервального голодания.

— Я бы назвала это просто голоданием. Ужинаю в 18:30, и первый прием пищи у меня не раньше 13:00. Получается, у меня даже не 16/8, а 18/6! Я восемнадцать часов голодаю, и в течение шести часов у меня пищевое окно, — цитирует Довлатову StarHit.

Телеведущая считает, что такой образ жизни помогает ей оставаться в форме долгие годы.

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