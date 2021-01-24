Разработку нового истребителя-перехватчика на смену МиГ-31 начали в России

Фото: Сайт Минобороны РФ

В России стартовали работы по созданию перспективного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-41. Об этом сообщили на сайте госкорпорации Ростех.

На данный момент проект находится на стадии опытно-конструкторских работ. Предполагается, что МиГ-41 заменит МиГ-31. Этот истребитель был принят на вооружение в 1981 году.

МиГ-31 является сверхзвуковым истребителем-перехватчиком дальнего радиуса действия. Он предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами.

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