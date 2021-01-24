МИД РФ ответит на заявления дипломатов из США о несанкционированных акциях

Фото: МИД РФ

Москва ответит на комментарии дипломатов США о несанкционированных акциях в России. Об этом в воскресенье, 24 января, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Захарова напомнила о заявлении МИД РФ, в котором говорилось о том, что американским дипломатам придется объясняться в Министерстве иностранных дел за поведение посольства США в Москве и за заявления, которые звучали по линии госдепартамента.

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

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