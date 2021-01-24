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Посольство РФ в Греции выяснит обстоятельства задержания россиянина
Фото: https://pixabay.com

Посольство РФ в Греции выяснит обстоятельства задержания россиянина

Кирилл Николаев

Происшествия

Посольство Российской Федерации в Афинах выясняет обстоятельства задержания россиянина на греческом острове Тинос. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в диппредставительстве.

Отмечается, что власти Греции устно подтвердили задержание россиянина 1988 года рождения за попытку незаконного пересечения границы. Однако необходимого формального письменного уведомления в посольство пока не поступало.

Выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает РИА Новости.

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