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«На Пугачеву похожа»: Барановская опубликовала фото в новом образе
Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

«На Пугачеву похожа»: Барановская опубликовала фото в новом образе

Кирилл Николаев

Звезды

Телеведущая Юлия Барановская сделала новый пост на своей странице в Instagram. Она опубликовала фотографию в новом образе.

— Вечер обещает быть огненным, — написала телеведущая в комментарии к посту.

Поклонники Барановской моментально отреагировали на эту публикацию. Многие отметили, что в новом образе телеведущая похожа на Аллу Пугачеву.

«На Пугачеву похожа»; «Шикарная»; «Юля, как же здорово», — написали они в комментариях.

Ранее Юлия Барановская посетила экстрим-парк в объемной шубе.

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смена образаЮлия Барановскаяфото
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