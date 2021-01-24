«На Пугачеву похожа»: Барановская опубликовала фото в новом образе

Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская сделала новый пост на своей странице в Instagram. Она опубликовала фотографию в новом образе.

— Вечер обещает быть огненным, — написала телеведущая в комментарии к посту.

Поклонники Барановской моментально отреагировали на эту публикацию. Многие отметили, что в новом образе телеведущая похожа на Аллу Пугачеву.

«На Пугачеву похожа»; «Шикарная»; «Юля, как же здорово», — написали они в комментариях.

Ранее Юлия Барановская посетила экстрим-парк в объемной шубе.

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