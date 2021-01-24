Информацию об обрушении потолка в переходе возле станции метро «Комсомольская» опровергли

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, метро Комсомольская Карта всех событий

Информация об обрушении потолка в подземном переходе возле станции метро «Комсомольская» не соответствует действительности. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Отмечается, что из-за потепления и повышения уровня грунтовых вод крепления подсистемы подвесного потолка ослабли. В результате часть потолка провисла. Участок огородили предупреждающей лентой. Провисшую часть потолка разобрали для проведения ремонта, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее СМИ сообщили, что в подземном переходе возле станции метро «Комсомольская» обрушился потолок.

Читайте также: Проблемы столичных дольщиков решают после обследования домов