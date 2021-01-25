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Стали известны самые популярные машины у корпоративных покупателей в России
Фото: Василя Махиянова, «Вечерняя Москва»

Стали известны самые популярные машины у корпоративных покупателей в России

Татьяна Плотникова

Общество

Эксперты автомобильного рынка проанализировали показатели продаж в России новых легковых автомобилей в 2020 году и составили на основе этих данных рейтинг самых популярных машин у покупателей — юридических лиц.

Лидером рейтинга оказался отечественный автопром. Корпоративные покупатели приобрели в 2020 году 34,9 тысячи легковых автомобилей LADA. Это на один процент превышает показатель 2019 года.

Второе место досталось машинам Kia (20,7 тысячи). Продажи данного корейского бренда в России за год сократились на 19 процентов. Замыкает тройку Volkswagen (20,6 тысячи). Автомобилей немецкого производителя было продано на 17 процентов меньше. В топ-5 вошли также Toyota (19,1 тысячи) и Renault (17,9 тысячи).

Среди конкретных моделей пальму первенства в структуре корпоративных продаж на российском рынке получил Volkswagen Polo (13,5 тысячи автомобилей). Далее следуют LADA Largus (12,5 тысячи), Kia Rio (9,3 тысячи), Renault Logan (8,8 тысячи) и Toyota Camry (8,5 тысячи).

В целом в 2020 году юридические лица приобрели в России почти 218 тысяч новых легковых машин, это на 12 процентов меньше показателя 2019 года. В общей структуре российского авторынка доля юрлиц сократилась с 15,6 до 14,9 процента, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Ранее эксперты авторынка перечислили самые популярные у россиян подержанные иномарки по результатам 2020 года.

Читайте также: Авторынок России вышел на четвертое место в Европе

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