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Подозреваемого в попытке сбыта крупной партии наркотиков задержали в Подмосковье
Фото: ГУ МВД России по Московской области

Подозреваемого в попытке сбыта крупной партии наркотиков задержали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Московской области пресекли попытку сбыта крупной партии наркотического вещества. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает пресс-служба регионального главка Министерства внутренних дел.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Мытищинское» при поддержке отряда спецназа «Гром» остановили автомобиль, за рулем которого находился подозреваемый в сбыте наркотических средств.

В ходе досмотра машины полицейские нашли сверток с порошкообразным веществом. Исследование показало, что в свертке находился героин весом около полутора килограммов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса , предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы.

Суд санкционировал заключение задержанного под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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