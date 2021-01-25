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Врач назвал условие для обязательного вызова скорой при проблемах с давлением
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Врач назвал условие для обязательного вызова скорой при проблемах с давлением

Виктория Родимкина

Здоровье

Заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов рассказал, в каком случае следует вызвать скорую помощь при проблемах с артериальным давлением.

По словам медика, вызвать медиков нужно через час-полтора после приема скоропомощных препаратов, если в течение этого времени давление не снижается, а только повышается.

— В этой ситуации может понадобиться быстрое вмешательство и более агрессивная терапия для снижения артериального давления, — сказал Сергей Иванов.

Он также призвал россиян «не шутить» с болью в сердце. Врач посоветовал вызывать помощь, если боль не проходит в течение пятнадцати минут после приема лекарства. Это может быть признаком инфаркта миокарда, заявил медик в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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