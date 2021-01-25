Мировые цены на нефть снижаются из-за опасений вокруг перспектив спроса на сырье

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Мировые цены на нефть начали снижаться утром в понедельник, ситуация с коронавирусом и карантинами в мире вызывает опасения вокруг перспектив спроса на сырье. Об этом свидетельствуют данные торгов 25 января.

Так, по состоянию на 7:46 по московскому времени стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,14 процента — до 55,17 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы дешевели на 0,13 процента и составляли 55,34 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на WTI опускалась на 0,08 процента. Она составила 52,23 доллара за баррель.

Опасения по ужесточению карантинных мер из-за пандемии коронавируса сдерживают ожидания по спросу на сырье. Так, ранее СМИ сообщили, что во Франции могут ввести более жесткие ограничивающие меры.

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