Эксперт назвал четыре причины падения рубля

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Курс доллара на Московской бирже в пятницу, 22 января, достиг 75 рублей. За сутки российская валюта по отношению к американской упала на 1,5 процента. Финансовый аналитик Ян Марчинский объяснил «Вечерней Москве», с чем это связано.

— Я думаю, здесь есть несколько факторов. С одной стороны, нефть падает в цене, а наша экономика сильно зависит от стоимости энергоносителей. Вторая причина — последствия инаугурации (президента США Джозефа — прим. «ВМ») Байдена, который выступил с достаточно жестким заявлением о том, что будет сдерживать агрессию России и не намерен договариваться с нашей страной, — отметил эксперт.

Третьей причиной Марчинский назвал риторику санкций, усиливающуюся со стороны Запада на фоне ситуации с задержанным российским блогером. Все эти факторы, по словам аналитика, негативно влияют на рубль. Однако есть еще и четвертая причина, способствующая укреплению доллара.

— Непосредственно для американской валюты позитивным фактором является выросшая доходность по казначейским облигациям США. Доллар на этом фоне тоже дорожает, — добавил специалист.

Курс доллара достиг 75,04 рубля впервые с 5 января. За сутки американская валюта прибавила 1,20 рубля. Также вырос курс евро, поднявшись на 1,4 рубля — до 91,25 рубля.

Нефть марки Brent в пятницу тоже просела, опустившись с 56,06 до 54,83 доллара за баррель.

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