Три человека погибли при взрыве газовой трубы в Китае
В Китае при взрыве газовой трубы погибли три человека, еще восемь пострадали. Об этом сообщает портал Sina в понедельник, 25 января.
Агентство «Синьхуа» сообщает, что из-за случившегося восемь человек получили ранения от разлетевшихся стеклянных осколков. Еще трое пропали без вести, их сейчас разыскивают.
Предварительной причиной взрыва названа утечка газа.
Ранее сообщалось, что на цветочном рынке в Краснодаре произошел взрыв газа. Предварительно, взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона.
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