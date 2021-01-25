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Три человека погибли при взрыве газовой трубы в Китае
Фото: depositphotos.com

Три человека погибли при взрыве газовой трубы в Китае

Виктория Родимкина

Происшествия

В Китае при взрыве газовой трубы погибли три человека, еще восемь пострадали. Об этом сообщает портал Sina в понедельник, 25 января.

Агентство «Синьхуа» сообщает, что из-за случившегося восемь человек получили ранения от разлетевшихся стеклянных осколков. Еще трое пропали без вести, их сейчас разыскивают.

Предварительной причиной взрыва названа утечка газа.

Ранее сообщалось, что на цветочном рынке в Краснодаре произошел взрыв газа. Предварительно, взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона.

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