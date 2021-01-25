СМИ: Россия может запретить вывод денег за границу по исполнительным листам

Фото: facebook.com / Банк России

Банк России и Министерство юстиции разрабатывают законопроект о запрете зачислять средства по исполнительным листам на счета, которые находятся за границей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участника обсуждения в понедельник, 25 января.

По данным издания, сведения подтвердили в Минюсте. У компании или гражданина должен быть счет в российской кредитной организации, чтобы получить возмещение по исполнительному листу.

Уточняется, что поправки позволят минимизировать переводы в пользу «недобросовестных взыскателей», чтобы уклониться от налогов.

В Центробанке отметили, что подобные изменения находятся на стадии проработки. Но там отказались комментировать возможное ограничение переводов по листам за рубеж.

В РФ с 10 января вступили в силу поправки к «антиотмывочному» закону. Они уточняют порядок контроля за оборотом денег. Теперь будет вестись контроль за почтовыми переводами и снятием наличных денег. Помимо этого, будут отслеживаться зачисления на баланс мобильного телефона суммы свыше 100 тысяч рублей. Контролю также подлежат сделки по недвижимости от трех миллионов рублей.

Читайте также: ЦБ заявил о росте валютных вкладов россиян в ноябре и декабре