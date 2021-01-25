Четыре пожарных депо введут в эксплуатацию в Новой Москве к маю

Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, поселение Вороновское Карта всех событий

В ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию четыре пожарных депо на 16 машино-мест до 1 мая 2021 года. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в пресс-службе Департамента развития новых территорий Москвы.

Уточняется, что депо будут находиться в поселениях Марушкинском, Роговском, Краснопахорском и Вороновском. Общая площадь зданий составит свыше 12 тысяч квадратных метров.

Кроме того, в мае начнется строительство трех пожарных депо. Так, в поселении Новофедоровском появится депо на два машино-места, а в Воскресенском поселении — на четыре машино-места. Также еще одно здание пожарной охраны появится в поселении Филимонковском.

В ведомстве рассказали, что в каждом из пожарных депо предусмотрено все необходимое для службы. Так, здания будут оборудованы средствами связи и оповещения, учебными классами, специальными помещениями для занятий, работы и отдыха. Специалисты подведут подъездные дороги, спроектируют машино-места, установят энергоэффективное наружное освещение, светофорные объекты, дождевую канализацию и системы электроснабжения, передает агентство городских новостей «Москва».

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