Рекордный объем рефинансирования ипотеки зафиксировали в России

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России зафиксировали рекордный объем рефинансирования ипотечных кредитов. Так, в 2020 году было рефинансировано 234 тысячи кредитов на жилье на общую сумму около 600 миллиардов рублей. Об этом сообщила компания «Дом.РФ» в понедельник, 25 января.

Всего в России в прошлом году граждане взяли 1,7 миллиона ипотечных кредитов на 4,3 триллиона рублей — это рекордный показатель за всю историю российского ипотечного рынка.

— Доля рефинансирования в общей выдаче составила 13,7 процента против 6,8 процента годом ранее, — указали в сообщении.

В компании отметили, что «ипотечный портфель» в России остается на высоком качественном уровне. Доля просроченной задолженности более 90 дней составляет менее 1,4 процента, передает РИА Новости.

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