Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Рекордный объем рефинансирования ипотеки зафиксировали в России
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Рекордный объем рефинансирования ипотеки зафиксировали в России

Виктория Родимкина

Недвижимость

В России зафиксировали рекордный объем рефинансирования ипотечных кредитов. Так, в 2020 году было рефинансировано 234 тысячи кредитов на жилье на общую сумму около 600 миллиардов рублей. Об этом сообщила компания «Дом.РФ» в понедельник, 25 января.

Всего в России в прошлом году граждане взяли 1,7 миллиона ипотечных кредитов на 4,3 триллиона рублей — это рекордный показатель за всю историю российского ипотечного рынка.

— Доля рефинансирования в общей выдаче составила 13,7 процента против 6,8 процента годом ранее, — указали в сообщении.

В компании отметили, что «ипотечный портфель» в России остается на высоком качественном уровне. Доля просроченной задолженности более 90 дней составляет менее 1,4 процента, передает РИА Новости.

Ранее эксперты рассказали, чего ждать на рынке недвижимости в 2021 году.

Читайте также: Путин поручил разработать план по урегулированию цен на рынке жилья в регионах

новый рекордипотекифинансирование
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Владимир Высоцкий: живи и терпи

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Все мнения
О проекте