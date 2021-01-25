Пользователи Сети высмеяли Бородину за снимок в золотых украшениях в бане

Фото: instagram.com/borodylia

Российскую телеведущую Ксению Бородину высмеяли за фотографию в бане. Фолловеров рассмешило то, что звезда стоит в парилке в золотых украшениях.

На опубликованном в Instagram-аккаунте снимке Бородина позирует в бане в синем купальнике. Теледива стоит рядом с бочкой, держа в руках веник. Голову звезда прикрывает еловыми ветками.

— Кайф! Кто парится, тот не старится, — написала ведущая.

Однако поклонников удивило, что звезда находится в бане в золотых украшениях. На руке у Бородиной — массивный золотой браслет, а на шее — несколько цепочек.

«В бане не посидишь в цепочках и браслетах»; «Как же бабло в бане показать?»; «А как в украшениях паритесь?» — возмутились фолловеры.

Сама телеведущая на острые комментарии не ответила.

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