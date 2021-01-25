Синоптик предупредил о скором окончании оттепели в Москве
Текущая оттепель в Москве сменится по-настоящему серьезными холодами в феврале. Такой прогноз в разговоре с «Вечерней Москвой» озвучил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По мнению синоптика, потеплению рано радоваться. Нынешнее аномальное тепло в столице кратковременно: уже в конце января температура вновь приобретет минусовые значения.
В феврале погода обещает быть еще более суровой, ожидает собеседник «ВМ».
— Будет гораздо жестче. Февраль нас еще удивит настоящей русской зимой, настоящими морозами и настоящими снегопадами, — сказал Тишковец.
Он отметил, что зима еще не уступила место весне, как многие могли подумать.
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