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Синоптик предупредил о скором окончании оттепели в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптик предупредил о скором окончании оттепели в Москве

Ростислав Зубков

Город

Текущая оттепель в Москве сменится по-настоящему серьезными холодами в феврале. Такой прогноз в разговоре с «Вечерней Москвой» озвучил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По мнению синоптика, потеплению рано радоваться. Нынешнее аномальное тепло в столице кратковременно: уже в конце января температура вновь приобретет минусовые значения.

В феврале погода обещает быть еще более суровой, ожидает собеседник «ВМ».

— Будет гораздо жестче. Февраль нас еще удивит настоящей русской зимой, настоящими морозами и настоящими снегопадами, — сказал Тишковец.

Он отметил, что зима еще не уступила место весне, как многие могли подумать.

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