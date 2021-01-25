Правительство РФ продлит ряд лицензий для предпринимателей еще на год

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Правительство России продлит еще на год действие некоторых лицензий и разрешений для предпринимателей, срок которых истекает в этом году. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами в понедельник, 25 января.

Он отметил, что постановление уже подготовлено.

— Правительство продлит еще на 12 месяцев действие ряда лицензий и разрешений, которые истекают в этом году, —сказал глава кабмина.

Михаил Мишустин пояснил, что автоматическое продление лицензий затронет около десяти сфер. Он уточнил, что такая мера поддержки предпринимателей показала свою эффективность за время пандемии коронавируса.

Глава правительства добавил, что сроки действия более чем 41 тысячи лицензий и свыше миллиона разрешений были перенесены. Это помогло защитить здоровье граждан, а бизнесу снизить издержки, передает слова премьер-министра РИА Новости.

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