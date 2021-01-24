Правительство направит 4,7 миллиарда рублей на поддержку хлебопекарных предприятий

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Правительство России направит в регионы 4,7 миллиарда рублей для поддержки мукомолов и хлебопеков. Об этом сообщается на сайте кабмина в воскресенье, 24 января.

Это решение призвано стабилизировать цены на хлебобулочные изделия. В конце прошлого года было решено, что 2,9 миллиарда рублей будет передано на покупку продовольственной пшеницы, а 1,8 миллиарда рублей — на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям.

Средства до получателей было поручено довести Минсельхозу РФ. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее кабинет министров расширил программу льготного кредитования оборонно-промышленных предприятий.

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