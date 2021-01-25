Панин раскритиковал Бледанс за обвинения в пьянстве на похоронах его матери

Фото: instagram.com/alexeypanin777

Актер Алексей Панин раскритиковал заявление артистки Эвелины Бледанс, которая назвала его аморальным. Актер заявил, что плюнет ей в лицо при встрече и подчеркнул, что журналисты его обманули.

— Мы согласились участвовать в программе только для того, чтобы вспомнить мою маму! Я сорок минут давал интервью о маме, и все вырезано! Все перевернуто! Настолько быть способными подлецами, как НТВ, — это надо еще постараться! — эмоционально заявил Панин, не сдерживая мат в присутствии своей дочери.

Видео опубликовано в Telegram-канале «НеМалахов».

В минувшее воскресенье на канале НТВ вышла программа «Звезды сошлись», на которой Панин поделился горем: у актера умерла мать. Он признался, что запил сразу, как узнал о трагедии, в себя он пришел только на кладбище. Выяснилось, что к погребальной церемонии ничего не готово.

— Я не могу понять! Мужчина... Умерла мать, а он бухает, ему все по фигу, чужому человеку передал! Что это — позвоните Джигурде! Кто-нибудь похоронит мать! Как можно быть таким аморальным человеком! Отвратительно просто, — заявила Бледанс в эфире программы.

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