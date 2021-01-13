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«Прости меня»: Алексей Панин обратился к умершей матери
Алексея Панина поддержали поклонники/ Фото: youtube.com

«Прости меня»: Алексей Панин обратился к умершей матери

Юлия Курганова

Звезды

Актер Алексей Панин на девятый день после смерти своей матери опубликовал в Сети пост, посвященный ей. Он поблагодарил родительницу за все, что она сделала для него в жизни.

— На этой фотографии, которую сделали 13 лет назад, Нюся, мама и я. Она до последних своих дней любила нас больше жизни. Кроме нас, у нее никого не было. Спасибо. Я тебя люблю! Прости меня, — написал артист под кадром в Instagram.

Фанаты Панина поддержали его в комментариях. Они выразили актеру свои соболезнования и написали, что он был хорошим сыном.

«Терять родителей всегда тяжело и больно. Держитесь»; «А прощение не за что просить, ты отличный, достойный сын и папа. Мама тобой всегда будет гордиться, да и мы тебя просто любим .Ты талантище», — написали фолловеры.

Напомним, о смерти матери Панина стало известно 10 января. Татьяна Власова была журналистом по образованию и много лет работала редактором издательства «Наука».

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