СМИ: Четырехэтажное здание обрушилось в Тверской области

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Тверской области произошло обрушение четырехэтажного здания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах в понедельник, 25 января.

Уточняется, что строение обрушилось на площади одной тысячи квадратных метров в Вышнем Волочке.

— В Вышнем Волочке произошло частичное обрушение кирпичного четырехэтажного здания, — говорится в сообщении.

В экстренных службах отметили, что здание неэксплуатируемое. Предварительно известно, что при обрушении никто не пострадал. На месте случившегося работают спасатели.

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