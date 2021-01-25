СМИ: Четырехэтажное здание обрушилось в Тверской области
В Тверской области произошло обрушение четырехэтажного здания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах в понедельник, 25 января.
Уточняется, что строение обрушилось на площади одной тысячи квадратных метров в Вышнем Волочке.
— В Вышнем Волочке произошло частичное обрушение кирпичного четырехэтажного здания, — говорится в сообщении.
В экстренных службах отметили, что здание неэксплуатируемое. Предварительно известно, что при обрушении никто не пострадал. На месте случившегося работают спасатели.
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