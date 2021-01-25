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Число пунктов вакцинации в Подмосковье возросло до 130
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Число пунктов вакцинации в Подмосковье возросло до 130

Елена Фролова

Общество

Почти 40 новых пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции начали свою работу в Московской области на прошлой неделе. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на слова министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой.

— Число точек с 18 по 24 января с опережением возросло до 130. То есть открыты еще 37 стационарных пунктов, — рассказала Светлана Стригункова во время совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства области и главами муниципалитетов.

Напомним, что до весны количество точек, где можно сделать прививку от COVID-19, планируют увеличить до 220.

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